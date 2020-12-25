Катер Росприроднадзора спасали от подтопления на Крестовском острове

Судно находилось на зимовке.

В понедельник, 1 марта, специалисты "ФГБУ Балттехмордирекция" спасали катер Росприроднадзора, который находился на зимовке на Крестовском острове.

"Радон", находившийся на территории яхт-клуба на Петровской косе, подтопило, из-за чего судно осело на 15 сантиметров выше ватерлинии, пояснили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора. Инспекторы ведомства осмотрели катер и установили, что подтопление трюма машинного отделение произошло из-за температурных колебаний. Вода поступила через кингстоны.

Теперь на "Радоне" круглосуточно дежурят. Специалисты уточнили, что Малая Невка не загрязнена топливом, поскольку топливные баки были пустыми.

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Фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО