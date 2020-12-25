  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Катер Росприроднадзора спасали от подтопления на Крестовском острове
Вчера, 21:15
550
smirenny

Катер Росприроднадзора спасали от подтопления на Крестовском острове

0 0

Судно находилось на зимовке.

В понедельник, 1 марта, специалисты "ФГБУ Балттехмордирекция" спасали катер Росприроднадзора, который находился на зимовке на Крестовском острове. 

"Радон", находившийся на территории яхт-клуба на Петровской косе, подтопило, из-за чего судно осело на 15 сантиметров выше ватерлинии, пояснили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора. Инспекторы ведомства осмотрели катер и установили, что подтопление трюма машинного отделение произошло из-за температурных колебаний. Вода поступила через кингстоны. 

Теперь на "Радоне" круглосуточно дежурят. Специалисты уточнили, что Малая Невка не загрязнена топливом, поскольку топливные баки были пустыми.

Ранее мы писали, что в 75-м отделе полиции Петербурга скончался задержанный. 

Фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО

Теги: крестовский остров, подтопило катер, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии