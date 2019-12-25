В Этнографическом музее откроется выставка с артефактами из Катара

Выставка пройдет в рамках культурной программы Катара на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие" в Российском этнографическом музее представит произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о традициях и жизненном укладе Катара.

В экспозицию проекта вошли ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, а также другие исторические объекты из Национального музея Катара, частной коллекции Шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).

Экспозиция будет доступна для широкой публики с 5 июня по 22 августа 2021 года.