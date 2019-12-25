В Этнографическом музее откроется выставка с артефактами из Катара

Выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие" в Российском этнографическом музее представит произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о традициях и жизненном укладе Катара.
В экспозицию проекта вошли ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, а также другие исторические объекты из Национального музея Катара, частной коллекции Шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).
Экспозиция будет доступна для широкой публики с 5 июня по 22 августа 2021 года.
Государство Катар примет участие в ПМЭФ-2021 в статусе страны-гостя. Бизнес-повестку дополнит культурная программа: помимо выставки в Петербурге состится фестиваль музыкальной культуры Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb, а Qatar Film Days Festival станет витриной катарской киноиндустрии.
Фото: предоставлено организаторами
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