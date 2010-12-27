Каталония признает Крым частью России

Жители Каталонии солидарны с мнением крымчан.

Народ Каталонии одобряет решение крымчан присоединиться к России. Недавно они организовали собственный референдум за отделение от Испании, поэтому прекрасно понимают мотивацию, которой руководствовались в Крыму.

Пресс-секретарь партии “Каталонской солидарности за независимость” Хосе Энрике Фольк заявил, что решение об официальном признании результатов референдума на полуострове будет принято сразу же после обретения Каталонией независимости. Также новое государство не будет поддерживать антироссийские санкции.

Такая ситуация вызывает недовольство у Евросоюза, США и Украины. Положение очень сложное, ведь признав законность референдума в Каталонии, государствам автоматически придется согласиться с тем, что Крым принадлежит России.

Напомним, что 90% каталонцев проголосовали за освобождение от Испании.