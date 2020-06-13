Катальную горку в Ораниенбауме реконструируют

Механизм и машины для летних катальных гор сконструировал инженер А. К. Нартов.

В Ораниенбауме реконструируют Летнюю катальную горку. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 13 июля.

Летняя катальная горка, реконструкцию которой инициировало ПАО "Газпром", являлась частью общего грандиозного комплекса "Катальная горка", построенного по проекту Антонио Ринальди во второй половине XVIII века. Механизм и машины для летних катальных гор сконструировал инженер А. К. Нартов. Помимо прямого и трех волнообразных скатов сооружение включало павильон и крытые галереи-колоннады протяженностью порядка 532 метров. Спусковая площадка располагалась на высоте в 20 метров.

Первые катания в Ораниенбауме прошли 250 лет назад. Сооружение называли "Гора для полетов". По нему гости съезжали на специальных резных и золоченых колясках, выполненных в виде "триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей". Ансамбль был предметом гордости Екатерины II.

Сроки реконструкции Летней катальной горки не уточняются.

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Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника "Петергоф"