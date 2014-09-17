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В Ораниенбауме открыли Китайский дворец

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Для посетителей доступны все 17 парадных залов.

В Ораниенбауме открыли Китайский дворец, где проводилась комплексная реставрация. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

Для посетителей доступны все 17 парадных залов. Специалисты проводили реставрационные работы с максимальным сохранением их подлинности. Предметы интерьера и мебель уже восстановили. Их вернули на свои места. 

Китайский дворец построен в XVIII веке для императрицы Екатерины II. Масштабные реставрационные работы проводились с 2007 по 2024 года. 

Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что на Пушкинской улице проведут реставрацию фасадов двух исторических зданий.

Видео: Telegram / Правительство Петербурга

 

Теги: китайский дворец, ораниенбаум, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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