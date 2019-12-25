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В Гатчинской больнице врачи спасают кастрированного мужчину
Сегодня, 10:10
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nastya960

В Гатчинской больнице врачи спасают кастрированного мужчину

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У мужчины рваная рана наружных половых органов, травматическая ампутация 2/3 полового члена, резаная рана шеи.

В Гатчинской районной больнице врачи борются за жизнь 45-летнего мужчины, которого кастрировал пьяный собутыльник. Об этом стало известно Piter.TV.

По поступившей информации, мужчину привезли в больницу 17 марта около полудня с рваной раной наружных половых органов, с травматической ампутацией 2/3 полового члена, резаной раной шеи, в алкогольном опьянении. В медучреждение его привез 60-летний житель деревни Прибытково, на участке которого пострадавший строил дом. На той же территории он жил в вагоне-бытовке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По подозрению полицейские задержали 41-летнего жителя Вырицы, с которым и мог выпивать пострадавший. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подросток отравился амфетамином на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчина, травма
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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