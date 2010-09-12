Касаткина обыграла Грачеву во втором круге турнира в Цинциннати

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Соперницей 13-й ракетки мира во втором круге турнира была Варвара Грачева, представляющая Францию. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем раунде турнира в Цинциннати Касаткина сыграет против белорусской спортсменки Арины Соболенко. Встреча состоится в ночь на 18 августа.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати.

Видео: YouTube / Tennis Lifez