Карту болельщика оформили 130 тыс. петербуржцев

Билет можно оформить онлайн через приложение "Госуслуги Карта болельщика".

В четверг, 27 июля, стало известно, что 130 тыс. жителей Петербурга оформили карту болельщика. Об этом рассказали в Комитете по информатизации и связи.

Карта представляет собой персональный электронный билет, позволяющий участвовать в соревнованиях, приобретать билеты и посещать матчи Российской футбольной Премьер-Лиги. Она необходима и детям: до 14 лет карта оформляется родители.

Электронную заявку на приобретение билета получится заполнить в МФЦ в секторах сопровождения пользователей. Кроме того, карту можно оформить и онлайн через приложение "Госуслуги Карта болельщика".

Ранее мы сообщали о том, что более 80 тыс. карт болельщика выдали в Петербурге.

Фото: Piter.TV