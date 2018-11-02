Картели захватили петербургский рынок школьного питания

Организации крадут бюджетные деньги и понижают качество продукции.

В Петербурге обсудили проблему картелей на рынке социального питания города, сообщила пресс-служба УФАС 23 декабря. Проверки ФАС позволили возбудить четыре антимонопольных дела по факту сговоров, зафиксированных на торгах между несколькими компаниями.

Замруководителя УФАС по городу Вячеслав Тукаев отметил, что две компании были сообщниками в 50 конкурсах на сумму более 65 млн рублей. Фирмы выигрывали и содействовали друг другу для победы на торгах. Также вели единую борьбу за победу АО "КСП Василеостровского района" совместно с АО "Фирма Флоридан" и ООО "Воскресенье" или ООО "Евроспецсервис" вместе с ООО "ЕСС", ООО "Торговый дом "Северо-Запад" и ООО "Специализированная торговая компания".

Сопредседатель ОНФ Петербурга Виталий Фатеичев сказал, что картели – не только экономическая, но и социальная проблема, поскольку организации не только крадут бюджетные деньги, но и понижают качество продукции. Фатеичев напомнил о вспышках кишечной палочки, сальмонеллеза и дизентерии в районах, где работают эти компании.

В ходе обсуждения отметили момент о сильной юридической защите картелей, которую невозможно "пробить" силами активистов и ФАС. На данный момент возбуждено 52 дела по поводу сговоров на торгах, а их участники оштрафованы на 408 миллионов рублей.

Ранее суд подтвердил наличие "праздничного" картеля в Петербурге.