Каршеринговый автомобиль пытался скрыться от ДПС в Пушкинском районе

По предварительной информации, трое нарушителей уже задержаны.

В Пушкинском районе Петербурга автолюбитель пытался скрыться от сотрудников ДПС на арендованной машине.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 11 января, сотрудниками ДПС в ходе патрулирования была предпринята попытка остановить "Ниссан Кашкай". Водитель арендованного автомобиля не реагировал на неоднократные требования об остановке и пытался скрыться.

Сотрудникам ДПС удалось остановить автомобиль у дома №42 на 7-й линии СНТ "Славяночка-2". Трое граждан были задержаны.

По факту происшествия проводится проверка.

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