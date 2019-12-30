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Каршеринговый автомобиль пытался скрыться от ДПС в Пушкинском районе
Сегодня, 16:11
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arteliseev

Каршеринговый автомобиль пытался скрыться от ДПС в Пушкинском районе

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По предварительной информации, трое нарушителей уже задержаны.

В Пушкинском районе Петербурга автолюбитель пытался скрыться от сотрудников ДПС на арендованной машине.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 11 января, сотрудниками ДПС в ходе патрулирования была предпринята попытка остановить "Ниссан Кашкай". Водитель арендованного автомобиля не реагировал на неоднократные требования об остановке и пытался скрыться.

Сотрудникам ДПС удалось остановить автомобиль у дома №42 на 7-й линии СНТ "Славяночка-2". Трое граждан были задержаны. 

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что каршеринг въехал в здание Военно-космической академии в Петербурге

Фото: Pixabay

Теги: дпс, каршеринг
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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