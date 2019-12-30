Каршеринговый автомобиль пытался скрыться от ДПС в Пушкинском районе

В Пушкинском районе Петербурга автолюбитель пытался скрыться от сотрудников ДПС на арендованной машине.
По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 11 января, сотрудниками ДПС в ходе патрулирования была предпринята попытка остановить "Ниссан Кашкай". Водитель арендованного автомобиля не реагировал на неоднократные требования об остановке и пытался скрыться.
Сотрудникам ДПС удалось остановить автомобиль у дома №42 на 7-й линии СНТ "Славяночка-2". Трое граждан были задержаны.
По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: Pixabay
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