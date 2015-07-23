Карацев вышел в полуфинал турнира в Чжухае

В четвертьфинале россиянин обыграл британца Норри.

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Чжухае.

В четвертьфинале соперником 63-й ракетки мира стал британский спортсмен Кэмерон Норри. Карацев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.

За выход в финал турнира в Чжухае Карацев поспорит с японцем Йосихито Нисиока. Встреча пройдет сегодня, 25 сентября.

Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел в полуфинал турнира в Китае.

Видео: YouTube / Tennis TV