Карацев вышел в полуфинал турнира в Чжухае

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Чжухае.
В четвертьфинале соперником 63-й ракетки мира стал британский спортсмен Кэмерон Норри. Карацев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.
За выход в финал турнира в Чжухае Карацев поспорит с японцем Йосихито Нисиока. Встреча пройдет сегодня, 25 сентября.
Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел в полуфинал турнира в Китае.
Видео: YouTube / Tennis TV
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