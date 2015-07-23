Хачанов вышел в полуфинал турнира в Китае

Встреча с американцем Макдональдом продолжалась 2 часа 36 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в китайском Чжухае.

Соперником 15-й ракетки мира в четвертьфинале турнира был американский спортсмен Маккензи Макдональд. Хачанов одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

В полуфинале турнира в Чжухае Хачанов встретится с американцем Себастьяном Корда. Встреча пройдет сегодня, 25 сентября.

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Видео: YouTube / Tennis TV