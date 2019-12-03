Капризов и Шипачев вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

Кубок Первого канала состоится с 12 по 15 декабря.

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала. Об этом сообщили на официальном сайте ФХР.

Кубок Первого канала состоится с 12 по 15 декабря. Два матча 12 и 14 декабря состоятся на ледовой арене "Парк легенд". В эти дни Россия сыграет с командой Швеции и Чехии. Игра с Финляндией состоится 15 декабря на стадионе "Газпром-Арена" на Крестовском острове в Петербурге.

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Видео: YouTube/ CSKAHockey