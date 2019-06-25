Комплекс расположится в здании бывшей фильтроозонной станции на Пеньковской улице 8/6, лит. Б.

Петербуржцам показали, как будет выглядеть Ледовый комплекс Нахимовского училища. Он расположится в здании бывшей фильтроозонной станции на Пеньковской улице 8/6, лит. Б, недалеко от крейсера "Аврора". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Пожалуй, самое интересное, что это будет не просто ледовая, а "парящая" ледовая арена. Строители углубили здание на 2,5 метра, чтобы сделать под ареной цокольный этаж с помещениями для хоккеистов. руководитель проекта Евгений Стребков

Комплекс будет разделен на несколько зон. Большую часть займет ледовое поле площадью 56 на 25 метров, которое приспособят для игры в хоккей с шайбой и катания на коньках. Также там появится большой тренажерный зал, бросковая зона и зона для занятий атлетическими видами спорта. Кроме того, в комплексе оборудуют тир длиной 10 метров для стрельбы из пневматической винтовки, настольный теннис, боксерский ринг и реабилитационный центр для восстановления спортсменов после игр.

Рядом с ареной установят трибуны на 250 посадочных мест и горнолыжный тренажер. Одну из стен украсит скалодром. Над ледовой ареной оборудуют два яруса для раздевалок, технических помещений, методического кабинета, судейской зоны и скамейки запасных.

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Фото: "Петербургский дневник"