Капитана перевернувшегося в Баренцевом море судна задержали

Подозреваемому будет выбрана мера пресечения.

Капитан судна с туристами на борту, опрокинувшегося в акватории Баренцева моря, в настоящее время задержан. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Западного межрегионального управления на транспорте при Следственном комитете России. В ближайшее время подозреваемому будет выбрана мерка пресечения.

Он пока задержан. Мера пресечения будет выбираться в ближайшее время. пресс-служба СК РФ по транспорту

Напомним, что ранее маломерное судно с пассажирами на борту опрокинулось. Инцидент зафиксирован вблизи населенного пункта Териберка Мурманской области 27 ноября. Экипаж проходящего мимо судна подобрал попавших в беду людей, а затем передал информацию о случившемся специалистам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ. Речь ведется об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Экс-проректор РУДН задержана по подозрению в хищении бюджетных средств.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Западного МСУТ СК России