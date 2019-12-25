Капитальный ремонт фасадов домов Петербурга завершен почти на 100 адресах

С таких домов уже сняты леса, идёт устранение мелких замечаний.

Фонд капитального ремонта Петербурга рассказало ходе работ по капитальному ремонту фасадов в 2022 году. Всего в этом сезоне планируется выполнить ремонт фасадов на 123 объектах. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

На данный момент в высокой степени готовности находятся почти 100 объектов. С таких домов уже сняты леса, идёт устранение мелких замечаний.

Пока погода позволяет проводить штукатурные и окрасочные работы без специального утепления, ремонт продолжается на всех оставшихся объектах.

Ранее петербуржцам рассказали, кто сможет сэкономить на взносах за капремонт в следующем году.

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