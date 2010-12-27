Лидирующую позицию занял хип-хоп-исполнитель Канье Уэст.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых американских рэперов. Лидером рейтинга стал хип-хоп-исполнитель Канье Уэст с заработком 150 млн долларов.

Уэсту удалось сместить с первого места прошлогоднего лидера — хип-хоп-исполнителя Джей-Зи — благодаря контракту с компанией Adidas. В коллаборации с ней он выпустил кроссовки Yeezy.

В свою очередь Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) занял второе место, заработав 81 млн долларов. В тройке лидеров также оказался канадский рэпер Дрейк с 75 млн долларов. В топ-5 попали хип-хоп-исполнители Дидди (70 млн долларов) и Трэвис Скотт (58 млн).

Первые 20 наиболее высокооплачиваемых рэперов в сумме заработали 860 млн долларов. Это на 33 % больше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что частные компании Петербурга заняли 14 мест в списке Forbes.

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