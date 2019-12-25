Они отметили, что не будут менять формат своих агитационных мероприятий.

Кандидатов в президенты Белоруссии предупредили о возможных провокациях на митингах. Встречу с ними в Центризбиркоме провёл госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Информацию об этом передают сами кандидаты.

Кандидат Сергей Черечень рассказал, что на встрече говорилось о том, что таких боевиков в Белоруссии ещё много. Анна Канопацкая отметила, что на предвыборных митингах будут усилены меры безопасности. Например, при проведении пикетов будут остановлены дополнительные рамки, дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр.

Кандидат Андрей Дмитриев рассказал, что власти Белоруссии не исключают возможности отключить интернет, если через него будут исходить угрозы для республики.

Однако все кандидаты в президенты отметили, что не будут менять формат своих агитационных мероприятий из-за предупреждения о провокациях.

Ранее мы писали, что власти Белоруссии допустили отключение интернета после задержания бойцов ЧВК.