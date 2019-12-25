Канделаки назвала "Чернобыль" Козловского лучшим российским фильмом о катастрофе

Она заявила, что в России наконец-то не побоялись осознать то, что произошло.

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки восторженно высказалась о фильме Данилы Козловского "Чернобыль". Своим впечатлением о картине она поделилась в Telegram.

По мнению Канделаки, "Чернобыль" – это пока лучшая российская работа о катастрофе. Она заявила, что в России наконец-то не побоялись осознать то, что произошло.

Фильм "Чернобыль" выходит в широкий прокат 15 апреля. В этом проекте Данила Козловский выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Он сыграл пожарного на атомной электростанции Алексея Карпушина. После взрыва он вместе с еще двумя добровольцами спускается под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Герои в абсолютной темноте должны найти задвижки и выпустить воду, чтобы предотвратить еще один взрыв.

В фильме также снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие.

Ранее Piter.TV публиковал сюжет с премьерного показа фильма в Петербурге.

Фото: Instagram / tina_kandelaki