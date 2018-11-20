По Малой Морской временно перестанут ходить троллейбусы

Виной тому канализационная авария.

Несколько троллейбусов изменят свой привычный маршрут движения из-за аварийных работ на канализации. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Движение по Малой Морской улице (у Гороховой) для троллейбуса №5, №17, №22 закроется в десять утром 8 февраля. На привычный маршрут следования транспорт вернется сразу по окончании работ.

Троллейбус №5 будет ходить от конечной станции "Улица Маршала Тухачевского"Ю далее по Маршала Тухачевского, Апрельской, проспекту Металлистов, Якорной, Большеохтинскому мосту, Тульской и только затем по действующей трассе до Адмиралтейского проспекта.

Троллейбус №17 проследует от "Улицы Костюшко" по привычному маршруту до Большой Морской, а затем по Большой Морской, Невскому, Казанской и до Казанского собора.

Троллейбус №22 поедет от "Хасанской улицы" по действующей трассе Адмиралтейского проспекта.

Фото: Piter.TV