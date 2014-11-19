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В историческом здании на Малой Морской появится спортивно-оздоровительный комплекс
Сегодня, 10:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В историческом здании на Малой Морской появится спортивно-оздоровительный комплекс

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Срок реализации – 2028 год. Планируемый объем инвестиций составит не менее 840 миллионов рублей.

В рамках ПМЭФ Петербург и ООО "ММ5" подписали соглашение о реконструкции исторического здания под спортивно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Планируется реконструировать пятиэтажное историческое здания на Малой Морской улце. Основной целью проекта является создание в Петербурге комплексной лечебно-оздоровительной инфраструктуры с высоким качеством сервиса.

В комплексе запланирован широкий спектр спа-услуг и направлений для релаксации и спортивного развития высокого уровня, в том числе персональных и групповых тренировок, фитнеса, йоги, пилатеса и многих других. Срок реализации – 2028 год. Планируемый объем инвестиций составит не менее 840 миллионов рублей.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: малая морская, реконструкция
Категории: Лента новостей,

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