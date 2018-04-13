Небесное цунами вызвало испуг и восторг у жителей Канады

Жители Канады пережили двухминутный апокалипсис. На город обрушился небесное цунами.

Накануне в канадском городе Ливитт произошло страшное природное явление. На жилой город обрушилось небесное цунами, еще его называют "Грозовой воротник". Об этом сообщает ежедневная газета Daily Mail.

Важно отметить, что редкий феномен не опасен для людей, однако зрелище создается эффектное. Небесное ценами - это огромная туча, которая напоминает морскую волну.

Местные жители рассказывают, что всего лишь за 2 минуты на город опустилась темнота, а после пошел проливной дождь со снегом.

Это было похоже на день, который наступит послезавтра. Облака как будто обрушились на землю, потом они быстро исчезли. Очевидец природного явления

Видео: YouTube - crosslife Entertainment