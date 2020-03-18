Минюст проверит информацию о причастности ветеранов к военным преступлениям.

Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС. Минюст просит дипломатов из РФ передать данные о возможном проживании экс-участников легиона. Об этом "РИА Новостям" сообщила в пресс-службе ведомства Эллисон Стори. Напомним, что членов латышского СС считают причастными к военным преступлениям и преступлениям против человечности в годы второй мировой войны.

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Стори заметила, что Минюст Канады активно сотрудничает с пограничной и иммиграционными службами. Специалисты работают над тем, чтобы виновные за преступления не получили убежище на территории страны. Речь идет о лицах, которые принимали личное участие в геноциде и других нарушениях.

Ранее фонд "Историческая память" подготовил доклад со списком фамилий. Представители организации указали имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, из которых 15 человек живут на данный момент в Канаде. Остальные закрепились в Великобритании, Аргентине, Латвии, Бразилии, Австралии и США. Над документом также работали сотрудники фонда поддержки и развития еврейской культуры.

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