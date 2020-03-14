Историки установили личности латышских легионеров СС

Специалисты-историки выяснили, сколько в мире проживает военнослужащих Латышского легиона СС. Всего их – 400 человек, личности 96 из них уже установлены. Эксперты определили ряд преступлений, к которым причастны подразделения легиона в годы Великой Отечественной войны. Все эти происшествия можно описать как военные преступления и преступления против человечности.
Теперь известно, что ныне живущие ветераны организации кроме Латвии живут в США, Австралии, Канаде, Аргентине и других странах. Легионеры создали организацию "Ястребы Даугавы", объединяющую бывших военных.
Ранее мы сообщали о том, что правительство Латвии 12 марта объявило в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
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