Историки установили личности латышских легионеров СС

О результатах исследования РИА "Новости" рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Специалисты-историки выяснили, сколько в мире проживает военнослужащих Латышского легиона СС. Всего их – 400 человек, личности 96 из них уже установлены. Эксперты определили ряд преступлений, к которым причастны подразделения легиона в годы Великой Отечественной войны. Все эти происшествия можно описать как военные преступления и преступления против человечности.

Теперь известно, что ныне живущие ветераны организации кроме Латвии живут в США, Австралии, Канаде, Аргентине и других странах. Легионеры создали организацию "Ястребы Даугавы", объединяющую бывших военных.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Латвии 12 марта объявило в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.