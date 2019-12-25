Камеры на КАД Петербурга начнут фиксировать нарушения скорости на участках ремонта

На участках ремонта нужно ехать со скоростью 50 км/час.

Нарушения правил дорожного движения на КАД Санкт-Петербурга (федеральная дорога А-118) начнут фиксировать камеры. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 18 июля на участках производства дорожных работ на КАД планируется настроить работу камер фиксации нарушений ПДД с учетом действующих временных схем движения и требований временных дорожных знаков. Как правило, на всех участках, где выполняются дорожные работы в рамках заключенных государственных контрактов, скоростной режим временно ограничен до 50 км/ч. На весь период производства работ камеры будут настроены на фиксацию нарушений установленного скоростного режима.

На всех участках, где трудятся дорожники, скоростной режим для безопасности и автомобилистов, и рабочих снижен до 50 км/ч. Однако пользователи дороги зачастую игнорируют требования временных знаков. В итоге из-за невнимательности, неосторожности, беспечности водителей происходят как мелкие ДТП с повреждением элементов обустройства дороги, так и резонансные. В конце апреля этого года водитель легкового автомобиля погиб, врезавшись на большой скорости в водоналивные ограждения в районе пересечения КАД с проспектом Энгельса. Всего с начала года и до 30 июня в ДТП на участках производства работ на КАД которых 14 человек получили травмы, 6 человек погибло.

Предупреждения об изменении работы камер будут выведены на табло переменной информации АСУДД КАД.

Накануне в Петербурге на КАД водители грузовиков устроили драку.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"