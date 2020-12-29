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Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире

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Она призвала всех граждан США делать прививку от COVID-19.

Избранный вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал CBS.

Харрис ввели вакцину от компании Moderna в больнице United Medical Center в Вашингтоне. Политик поблагодарила медицинский персонал за работу и призвала всех делать прививку от COVID-19.

Я доверяю ученым, которые создали и одобрили вакцины. Когда придет ваша очередь, делайте прививки. Речь идет о спасении вашей жизни, жизней членов вашей семьи и членов общества.

Камала Харрис, избранный вице-президент США

Также стало известно, что аналогичную прививку сделает ее супруг Дуглас Эмхофф.

Ранее мы сообщили, что Россия и Турция обсуждают совместное производство вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: moderna, вакцинация, вице президент сша, камала харрис, коронавирус, прямой эфир
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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