Она призвала всех граждан США делать прививку от COVID-19.

Избранный вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал CBS.

Харрис ввели вакцину от компании Moderna в больнице United Medical Center в Вашингтоне. Политик поблагодарила медицинский персонал за работу и призвала всех делать прививку от COVID-19.

Я доверяю ученым, которые создали и одобрили вакцины. Когда придет ваша очередь, делайте прививки. Речь идет о спасении вашей жизни, жизней членов вашей семьи и членов общества. Камала Харрис, избранный вице-президент США

Также стало известно, что аналогичную прививку сделает ее супруг Дуглас Эмхофф.

Ранее мы сообщили, что Россия и Турция обсуждают совместное производство вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Guardian News