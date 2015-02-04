Антон Алиханов ранее был вакцинирован.

Калининградский губернатор изолировался на рабочем месте после положительного ПЦР-теста. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе областной администрации. По данным чиновников, инфицирование Антона Алиханова проходит в легкой форме. Ранее он прошел курс вакцинации.

У Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Дмитрий Лысков, пресс-секретарь

Напомним, что результаты тестирования на наличие коронавируса стали известны Алиханову после оперативного совещания, проведенном в областном правительстве. Оно состоялось в пятницу 19 ноября.

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