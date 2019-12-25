Врач рассказал, какие болезни может вызвать долгая самоизоляция

Пострадать от сидения дома могут кожа, сердце и печень.

Вынужденная самоизоляция может привести к ряду болезней, особенно если плотно прирасти к дивану и слишком много есть. Врач общей практики Эдуард Сканивлин рассказал изданию "АиФ Санкт-Петербург", какие недуги могут появиться из-за такого режима жизни.

По словам медика, у большинства сидящих дома может начать прогрессировать гиподинамия – следствие низкой подвижности и снижения кардионагрузки. Это может привести также к венозным застоям, развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Сидение в квартирах будит еще и гипоксию, из-за которой учащаются головные боли.

Многие россияне дома стали больше есть, а это может довести до избыточного веса и патологии желудочно-кишечного тракта, объясняет врач. Жирная еда и алкоголь могут навредить печени или даже привести к образованию камней в желчном пузыре. Страдает от самоизоляции и кожа, поскольку кислотность пота и кожного сала меняется. Больше жалоб появляется на атопический дерматит, псориаз, локальное выпадение волос и даже витилиго – нарушение пигментации.

Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае.

Фото: pixabay