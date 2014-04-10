Как законно благоустроить свой двор

Жители могут заняться благоустройством придомовой территории самостоятельно или обратиться к муниципальным депутатам для согласования работ.

Жители Петербурга все чаще объединяются в соседские комьюнити для решения проблем в своем микрорайоне. Активисты создают чаты или группы, где обсуждают, как сделать двор безопаснее и красивее. Например, жители 10 линии В.О. за свой счет преобразили неухоженный сквер: установили освещение, урны и скамейки. Однако после благоустройства выяснилось, что работы на территории зеленых насаждений общего пользования не были согласованы с Комитетом по благоустройству, а значит – проведены незаконны. Коммунальщики на глазах у жителей начали вывозить лавочки из сквера.

Один из участников нашего чата проходил мимо и увидел, что тут уже стоит грузовая машина от подрядчиков – садово-паркового хозяйства "Василеостровец", туда грузят лавочки. Люди сбежались из близлежащих домов, когда увидели такое непотребство, это удалось остановить. Олег Науменко, житель Васильевского острова

Жители не знали, как сохранить благоустройство и избежать конфликта. После долгих переговоров с городскими властями и сбора подписей жильцов обновленный сквер удалось отстоять. Всего этого можно было избежать, если бы сплоченные соседи до проведения работ обратились к муниципальным депутатам. Так поступили жители исторического района Семенцы, благоустроившие сквер у клуба "Космонавт". Они подготовили проект благоустройства, провели соцопрос, передали результаты представителям власти и после этого установили в сквере новые объекты.

Первоначально нас позвала библиотека на Бронницкой, говорит: давайте сделаем что-нибудь классное в нашем районе. У нас уже был опыт урбанистических проектов. Вместе с библиотекой мы организовали проект, позвали муниципалитет как основного партнера и сделали методологию, как благоустроить место в своем районе, сделать его лучше, преобразовать территорию. Антон Николаенков, архитектор, житель Адмиралтейского района

Инициативные жители могут обойтись и без посредников – в Комитете по благоустройству дали инструкции, как петербуржцы могут законно улучшить придомовую территорию. Для начала нужно выяснить, кто является владельцем земли и есть ли территория в адресной программе по благоустройству.

Если мы живем во дворе, мы должны сначала узнать, чья это территория: муниципалитета, Жилкомсервиса или администрации района. Чтобы реализовать проект, нужно получить разрешительные письма в Комитете по градостроительству и архитектуре, в отделе подземного сооружения узнать, есть ли инженерные коммуникации. Оксана Гусева, заместитель председателя Комитета по благоустройству Петербурга

Кроме того, жители могут принять участие в программах, направленных на благоустройство территорий, например, в проекте "Формирование комфортной городской среды" или "Твой бюджет". Если ваша инициатива наберет достаточное количество голосов, на реализацию будут выделены средства из бюджета, а значит, жители смогут сэкономить собственные деньги и благоустроить свой двор без проблем.

Фото и видео: Piter.TV