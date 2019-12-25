Петербуржцам рассказали, как ускорить капремонт дома

При планировании капитального ремонта в приоритете находятся дома, которые действительно нуждаются в проведении срочных работ.

Жители Северной столицы могут перенести капитальный ремонт своего многоквартирного дома на более ранний срок. О том, как это сделать, рассказал председатель городского жилищного комитета Олег Зотов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Руководитель напомнил, что при планировании капремонта в приоритете находятся дома, которые действительно нуждаются в проведении срочных работ. Чтобы определить порядок проведения, проводится тщательное исследование.

При этом если собственники уверены, что их дом серьёзно изношен, им необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы заказать экспертизу и оценить техническое состояние объекта. Затем районной администрацией будет сформирован подготовит пакет для внесения изменений в программу капитального ремонта: по словам Зотова, подобные примеры в городе уже встречались.

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Фото: Piter.TV