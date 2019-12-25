Как спасти смартфон, если он упал в воду и не включается

Не стоит его трясти и нажимать на все кнопки, если он не включается.

Директор по стратегическим коммуникациям АНО "Цифровые платформы" Александра Гаврилова дала россиянам рекомендации о том, как спасти телефон после падения в воду. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперт отметила, что многие новинки на сегодняшний день уже являются водостойкими, поэтому если быстро вытащить телефон из воды, с ним ничего не произойдет. Однако, всё равно, советуется не пользоваться гаджетом после падения в воду и включить его через день.

Если это обычный телефон, который после падения в воду не подает никаких признаков жизни, не нужно трясти его, нажимать на все кнопки подряд, это может вывести из работы отдельные детали. Лучше всего обратиться в сервисный центр, где за небольшую стоимость телефон разберу, просушат. Это может помочь избавить от покупки дорогих деталей или нового телефона.

Названы "любимые" пароли мошенников.

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