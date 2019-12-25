Конфликт дошел до Генпрокуратуры и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Петербургские бизнесмены не поделили секрет приготовления шавермы. Конфликт дошел до Генпрокуратуры и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Об этом сообщают "Невские Новости".

Предприниматель Сергей Шипилов подал заявление в генеральную прокуратуру России и в Роспатент на основателя сети фастфуда "VЛAVAШЕ" Павла Крупина. Шипилов рассказал, что после покупки франшизы он так и не узнал фирменного рецепта шавермы. Материальный ущерб бизнесмен оценил почти в 6 млн рублей. Юрист Эльнара Троицкая считает, что Шипилов хочет привлечь Крупина к ответственности, а также добиться того, чтобы Роспатент признал недействительным правовую охрану товарного знака "VЛAVAШЕ" из-за недобросовестной конкуренции.

В августе прошлого года Крупин и Шипилов заключили лицензионный договор на использование товарного знака. Крупин обязался предоставить Шипилову выгодную локацию для развития бизнеса, проверенных поставщиков и секрет приготовления той самой шавермы, рассказывает Троицкая. Однако торговая точка Шипилова, открытая на улице Обручевых в Петербурге, проработала всего полгода. По словам Крупина, это единственная точка, которая закрылась в городе.

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