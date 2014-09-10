Петербургского прапорщика оштрафовали за потерю ЗИЛ-131

За потерю пятитонного грузовика бывшего военнослужащего войсковой части оштрафовали на 56 тыс. рублей.

Во вторник, 2 ноября, в объединенной пресс-службе судов сообщили Piter.tv, что 224 гарнизонный военный суд взыскал с бывшего военнослужащего войсковой части почти 60 тысяч рублей за потерянный грузовик ЗИЛ-131.

О пропаже пятитонного грузовика стало известно в октябре 2019 года, после того, как была проведена инвентаризация. Ответчик в то время был материально-ответственным за транспортное средство. Старший прапорщик не признал исковых требований и рассказал, что в ноябре 2016 года по приказу начальника автомобильной службы грузовик был перемещен в помещение ремонтной роты войсковой части, но в июне 2018 года без его ведома ЗИЛ отбуксировали в ремонтную роту в Луге, а после его не нашли.

Недостач по изделию руководство войсковой части не зафиксировали. Согласно рапорту сержанта, при приеме дел и должности у ответчика заметил, что за ним числится ЗИЛ, когда как в реальности его не было.

Иск удовлетворили, а ответчику придется заплатить 56 274 рубля.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Википедия; Piter.tv