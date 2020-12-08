Как превратить свое хобби в свое дело и начать бизнес "с нуля"

Предприниматель Илья Слепов всегда любил спорт, особенно бег. Еще в конце 90-х Илья вдохновился идеей "компьютерного" подбора идеальной пары кроссовок. Эту концепцию он взращивал больше десяти лет, и в итоге создал сеть магазинов "Лаборатория бега". В интервью с директором направления "Безналичные решения" Северо-Западного банка ПАО СберБанк Сергеем Фатеевым предприниматель рассказал обо всех тонкостях создания своего бизнеса, рисках, неудачах и успехах.

Сбер провел инстаграм-трансляцию с отечественным предпринимателем Ильей Слеповым. В ходе беседы Илья рассказал, как зарождался его бизнес, и поделился своими рабочими "лайф-хаками", которые, возможно, будут полезны всем начинающим предпринимателям.

По мнению Ильи, для создания своего бизнеса не обязательно иметь высшее образование. Оно, по его мнению, вторично. Главным двигателем бизнеса является идея и желание ее реализовать.

При этом Илья не отрицает пользы специальных знаний о ведение бизнеса, но во время создания своего дела не стоит на них зацикливаться.

Также Слепов рассказал, как со временем менялась стратегия развития магазина беговой обуви. Изначально он планировал открыть самый невзрачный магазин на окраине Москвы, но почувствовав, что в скором времени рынок спортивной обуви "выстрелит", сделал ставку на презентабельный магазин в центр города.

Дальнейшее развитие своего бизнеса Илья видит в модернизации технологий по подбору обуви и всевозможным коллаборациям с другими участниками этого рынка. По его мнению, даже не смотря на конкуренцию, совместное развитие общей идеи даст всем ритейлам большую выгоду.

Видео: Piter.TV