В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как не дать себя обмануть в "чёрную пятницу"

Обращения и жалобы на недобросовестных продавцов можно направить в электронном виде на сайт управления в разделе "Приём обращений граждан".

Сегодня, 10 ноября, в магазинах и на маркетплейсах стартует "чёрная пятница", в которую проходят большие распродажи. Как предупреждают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, часто это событие является поводом нажиться на покупателях. Специалисты дали несколько советов по поводу того, как не попасться на маркетинговые уловки.

Прежде всего, необходимо посмотреть стоимость товара со скидкой со скидкой у других продавцов. Часто бывает так, что вещь резко "дорожает" прямо перед акцией. Слишком низкий ценник может указывать на фальсификат или контрафакт.

Кроме того, покупателям советуют проверить стоимость доставки и заранее выяснить сроки доставки. При опоздании поступления покупатель может отказаться от товара и потребовать вернуть деньги. Наконец, нужно быьь внимательными и не заказывать ничего с фишинговых сайтов.

Обращения и жалобы на недобросовестных продавцов можно направить в электронном виде на сайт управления в разделе "Приём обращений граждан".

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Фото: Unsplash (Tamara Rumee)