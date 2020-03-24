Как изменились цены на автомобили в России

Многие автопроизводители подняли цены в марте.

В марте этого года несколько автопроизводителей, представленных в России, переписали свои прайс-листы.

Повышение коснулось всех моделей Suzuki (на 20-50 тысяч рублей), пяти моделей Toyota (на 26-101 тысячу рублей), 20 моделей BMW (на 10-390 тысяч рублей) и поднебесный внедорожник Changan CS55 (на 30 тысяч рублей).

Ravon, наоборот несколько снизил цены. Хэтчбек R2 можно купить на 7-9 тысяч рублей дешевле, седан R4 - на 13-19 тысяч рублей, а Nexia R3 - на 28-49 тысяч рублей меньше

Многие автомобили Lexus прибавили в цене от 53 до 184 тысяч рублей, седан ES200 и паркетник UX200 подешевели на 216-391 тысячу рублей.

Новый документ на автомобили появится в РФ с 31 марта.