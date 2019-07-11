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Роскачество дало советы, как избежать взрыва аккумулятора в гаджетах

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Несмотря на то, что литий-ионные аккумуляторы достаточно надежные, нередко случаются неполадки.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-ионными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.

Несмотря на то, что данный тип батареи достаточно надежный, нередко случаются неполадки. Из-за перепада температур аккумулятор может нагреться и взорваться. Взрыв может произойти и из-за производственного брака.

Для подстраховки эксперты советуют пользоваться фирменными зарядками или хотя бы блокам. Также ноутбуки и телефоны не стоит оставлять под подушкой или на солнце во избежание перегрева.

Не рекомендуется во время зарядки запускать тяжелые процессы или игры. Также взрыв может произойти из-за падения, поэтому нужно быть аккуратнее.

Если аккумулятор вздулся, его нужно выкинуть.  В случае возгорания батарей следует выдернуть зарядку из розетки, не прикасаться к гаджету. И бросит его в воду или накрыть плохо горящей тканью.

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Видео: YouTube/ Наука 2.0

Теги: аккумулятор, гаджеты, роскачество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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