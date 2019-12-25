Обслуживающие ПМЭФ кафе и рестораны получат специальные коды

Список заведений общепита будет опубликован на карте и сайте crpp.ru.

В Петербурге продолжается подготовка к Международному экономическому форуму, который пройдет со 2 по 5 июня. Ряд мер будет касаться безопасности и комфорта участников.

Так, стало известно, что кафе и рестораны, обслуживающие ПМЭФ, получат специальные QR-коды с символикой форума. Получение этого кода будет гарантией повышенного уровня безопасности заведения общепита, и его работа полностью соответствует стандартам Роспотребнадзора. Об этом заявили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Со списком кафе и ресторанов с наличием QR-кода можно будет ознакомиться на сайте crpp.ru и на карте объектов общественного питания.

Ранее мы писали, что Петербург усилит контроль в местах пересечения границы в период ПМЭФ и Евро-2020.

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