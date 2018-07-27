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Кадры из фильма ужасов: Огромная стая мотыльков напугала жителей Витебска

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Местный житель снял на видео огромное скопление поденок в Витебске.

Житель Витебска снял и опубликовал в интернете видео с огромной стаей поденок, которые кружат над мостом.

Подобные явления не редкость для данной местности, но в этом году нашествие поденок особенно велико. Кадры видео больше похожи на заставку к фильму ужасов, чем на обычную жизнь. Огромная туча насекомых кружит в свете уличных фонарей.

Поденка

Это древний вид крылатых насекомых. Сейчас ученым известно 3281 вид, из них 157 ископаемых. Они встречаются по всему земному шару, кроме Гавайских островов и острова Святой Елены.

У поденок две пары крыльев, на конце брюшка 2-3 длинные хвостовые нити. Живут эти насекомые от нескольких часов до нескольких дней. Отсюда и произошло название этого вида крылатых насекомых. Примечательно, что за свою жизнь поденка ничего не ест.

Видео: YouTube/Timur Gorbachiov

Фото: свободные источники

Теги: в мире , в мире животных , витебск , невероятное , необычное видео , поденки , хоррор
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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