Кадыров заявил о возможности присоединения Украины к России

"Украинцы - наш народ, это наша территория", - считает глава Чечни.

Если президент Владимир Зеленский продолжит свой антироссийский курс, то Украину необходимо будет присоединить к России. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил глава Чечни Рамзан Кадыров

По его словам, он "давно бы решил этот вопрос", если бы ему поручили заняться "украинской" проблемой. Кадыров отметил, что в таком случае Украину включили бы в состав Чеченской республики. Себя глава Чеченской республики назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем".

Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он считает, что Западу необходима Украина, так как на ее территории вблизи границ с Россией можно возвести военные баз для угроз в ее адрес. Однако, отметил Кадыров, президент РФ Владимир Путин не допустит этого.

Ранее в Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале 2022 года. По мнению депутата Михаила Делягина, Киев может напасть на Крым, Ростов-на-Дону, а также Белгород и Брянск.

Видео: