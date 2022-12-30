В Чечне призвали оппонентов публично признать свою неправоту.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом республики. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе прямой линии с местным населением и журналистами. Он ответил на вопрос о том, почему руководство региона "заставляет" оппонентов выступать с публичными извинениями после негативных высказываний. Рамзан Кадыров отметил, что всегда речь идет о том, чтобы признать неправоту и извиниться перед гражданами за свои слова. Чиновник добавил, что не позволит никому клеветать на чеченский народ, а также нарушать их правила и традиции.

Те люди, которые нарушают и переходят "красную линию", мы с ними работаем, мы их не заставляем. Мы показываем по факту, что он не прав, и в последующем они должны извиниться не передо мной, а перед народом. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU