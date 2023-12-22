В Чечне показали результаты работы "Ахмата" на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Известно, что боевые задачи выполнены с помощью беспилотников в районе населенного пункта Спорное, расположенного на границе между ДНР и ЛНР.

Окрестности населённого пункта Спорное. Работает группа "Канады" спецназа "Ахмат". В настоящий момент на всей ответственной территории идёт методичная ликвидация вражеских мест. При помощи "птичек" парни оперативно выявляют... пост Рамзана Кадырова в соцсетях

Напомним, что официальное сообщение от российского министерства по обороне гласило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Белогоровка, расположенный на территории Луганской народной республики. Вооруженные силы страны нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в Донецкой народной республике.

Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95