Кадыров поддержал обращение к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР

Чечня вслед за Россией может признать независимость ДНР и ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутатов Госдумы, предложивших президенту РФ Владимиру Путину, признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он предположил, что глава государства примет положительное решение. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что Верховный главнокомандующий Чечни удовлетворит обращение и Чечня примет аналогичное решение в этом вопросе.

Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению Кадырова, именно признание независимости жителей ДНР и ЛНР "положит конец многолетнему противостоянию". Глава Чечни добавил, что россияне поддерживают точку зрения своего президента в этом вопросе.

Ранее мы сообщили, что Киев расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как "де-факто выход" РФ из "Минска-2".

Фото: kremlin.ru