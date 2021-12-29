Кулеба: Киев расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как "де-факто выход" РФ из "Минска-2"

В МИД Украины прокомментировали рассмотрение проекта в Госдуме РФ о признании ДНР и ЛНР.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев расценит признание Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик как "де-факто выход" РФ из "Минска-2". Об этом чиновник рассказал журналистам во время регулярного брифинга. Он оценил рассмотрение Госдумой РФ законопроекта о возможном признании ДНР и ЛНР.

Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Российские чиновники и дипломаты неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта. В РФ последовательно выступают за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей.

Кулеба прокомментировал призыв Байдена к американцам покинуть Украину.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine