Амир-Хан Муттаки призвал страны к сотрудничеству.

Временное правительство Афганистана готово предоставить необходимые возможности и условия международным партнерам для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор "Север-Юг". Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на "московском формате" в Казани исполняющий обязанности министра иностранных дел движение "Талибан* (запрещенная на территории РФ террористическая организация, которая находится под санкциями ООН) Амир-Хан Муттаки.

Мы готовы предоставить все необходимые возможности для региональных связей: транспорта, передачи энергии… Сейчас благоприятные условия для реализации торгового коридора "Север-Юг… для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, шахтах, сельском хозяйстве, линиях связи, железных дорогах. Амир-Хан Муттаки, представитель властей Афганистана

Напомним, что Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны по Ближнему Востоку.

За два года на таджикско-афганской границе изъяли более 10 т наркотиков.

Фото и видео: МИД России