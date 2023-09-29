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Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север-Юг"

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Амир-Хан Муттаки призвал страны к сотрудничеству.

Временное правительство Афганистана готово предоставить необходимые возможности и условия международным партнерам для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор "Север-Юг". Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на "московском формате" в Казани исполняющий обязанности министра иностранных дел  движение "Талибан* (запрещенная на территории РФ террористическая организация, которая находится под санкциями ООН) Амир-Хан Муттаки.

Мы готовы предоставить все необходимые возможности для региональных связей: транспорта, передачи энергии… Сейчас благоприятные условия для реализации торгового коридора "Север-Юг… для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, шахтах, сельском хозяйстве, линиях связи, железных дорогах.

Амир-Хан Муттаки, представитель властей Афганистана

Напомним, что Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны по Ближнему Востоку.

За два года на таджикско-афганской границе изъяли более 10 т наркотиков.

Фото и видео: МИД России

Теги: амир-хан муттаки, афганистан, ближний восток, глобальный юг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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