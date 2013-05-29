Кабмин упростил порядок подключения дачных участков к электросетям

Нововведение предполагает введение фиксированного тарифа за подключения дачных участков к электросети.

Правительство РФ упростило порядок подключения дачных участков к электросетям. Об этом в ходе совещания с кабинетом министров заявил глава российского Правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в настоящее время сетевые компании ведут ветку до границы садоводства. Затем дачники самостоятельно вызывают специалистов, чтобы те дотянули провода непосредственно до участка.

Для решения этих проблем правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников. Михаил Мишустин, вице-премьер РФ

Согласно нововведениям, тянуть ветку до дачного участка теперь будет сетевая компания за фиксированную плату в течение одного месяца. Для этого владелец дачи должен подать соответствующую заявку в организацию, за которой закреплен район.

Ранее председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Сейчас такая амнистия работает до марта 2026 года.

Видео: Правительство РФ