Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Аналитики дали характеристику новому первому вице-премьеру РФ.

Кабинет Михаила Мишустина получил экономического идеолога из Кремля. На должность первого вице-премьера назначили Андрея Белоусова. Ранее чиновник более шести лет занимал должность помощника президента по экономике. Антон Силуанов согласился на формальное понижение, сохранив за собой пост министра финансов. Об этом сообщили журналисты "РБК".

Белоусова профессиональное сообщество относит к дирижистам. Он является сторонником активного вмешательства государства в экономическую систему. С его именем связывают форсирование национальных проектов и их активного финансирования. Такую характеристику чиновник дал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Интенсивность расходования недоисполненных расходов бюджета может ускориться. Сейчас показатель достигает около 1% ВВП.

Ранее Piter.tv писал о том, что объявлен состав вице-премьеров в новом правительстве РФ.

Фото: Piter.tv

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