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К зиме в Ленобласти отремонтируют 30 котельных
Сегодня, 17:30
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К зиме в Ленобласти отремонтируют 30 котельных

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Наиболее глобальные работы пройдут в 5-ти районах.

К зимнему сезону на 30 котельных по всей Ленинградской области пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего работы затронут 45 км теплосетей. Самые масштабные работы пройдут во Всеволожском, Гатчинском, Тихвинском, Бокситогорском, Тосненском районах.

В этом году из регионального бюджета выделено более 1,7 миллиардов рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 746 миллионов  рублей потрачено на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения. 

Ранее мы рассказали о том, что на дорогах Ленобласти избавляются от незаконных рекламных щитов.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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