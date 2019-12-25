К зиме в Ленобласти отремонтируют 30 котельных

Наиболее глобальные работы пройдут в 5-ти районах.

К зимнему сезону на 30 котельных по всей Ленинградской области пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего работы затронут 45 км теплосетей. Самые масштабные работы пройдут во Всеволожском, Гатчинском, Тихвинском, Бокситогорском, Тосненском районах.

В этом году из регионального бюджета выделено более 1,7 миллиардов рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 746 миллионов рублей потрачено на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения.

Ранее мы рассказали о том, что на дорогах Ленобласти избавляются от незаконных рекламных щитов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области