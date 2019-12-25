У яхт-клуба на Петровской косе нашли тело утопленника

Мужчину объявили в розыск как пропавшего без вести еще 21 января.

В воскресенье, 15 марта, у яхт-клуба на Петровской косе заметили обездвиженное тело мужчины в черной куртке. Как стало известно Piter.TV, 21 января погибшего объявили в розыск как пропавшего без вести.

Мужчину оперативно достали из воды. При нем оказался паспорт на имя 50-летнего уроженца Луганской области. Погибший был зарегистрирован в квартире на Будапешской улице в Петербурге.

Признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили. По предварительным данным, тело было в воде около трех недель.

В настоящий момент проводится проверка. Полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее мы писали, что на обочине автодороги "Скандинавия" обнаружили тело мужчины.

Фото: pixabay.com