Во вторник утренний Петербург сковали пробки в 6 баллов

Самую большую пробку водителям придется отстоять на Софийской улице — в сторону Петербурга до развязки с КАД.

Во вторник, 13 октбря, стало известно о том, что в Петербурге зафиксировали пробки в 6 баллов. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.карт.

Так, самая большая пробка зафиксирована на Софийской улице. По словам очевидцев, на этом участке произошло сразу две аварии. Также "красные" участки зафиксировали на Витебском проспекте, Кубинской улице, проспекте Стачек и на Московском шоссе.

Также водители стоят в пробке на Дальневосточном проспекте, Российском проспекте и Индустриальном проспекте, участке КАД в районе Кудрово и на выезде из него.

Ранее мы сообщали о том, что вторник может стать самым холодным днем с начала осени.

Фото:яндекс.карты